Parziale crollo del "castello" dell'alta pressione: MALTEMPO a tratti nell'ultima parte di settembre?

Il passaggio perturbato previsto tra domenica 22 e martedì 24 settembre rappresenterà il virtuale passaggio di consegne tra stagione estiva ed autunnale.



L'anticiclone si ritroverà peraltro con un "castello" piuttosto ammaccato, colpito nel mastio e in condizioni tutt'altro che stabili.



Infatti il nord potrebbe essere raggiunto da ulteriori impulsi instabili nella seconda parte della prossima settimana, diciamo da giovedì 26 in poi e questo potrebbe voler dire altre precipitazioni, che potrebbero coinvolgere anche le regioni centrali, come si nota da questa mappa:





Questa continua limatura delle torri del castello anticiclonico potrebbero portarne ad una distruzione più netta tra lunedì 30 settembre e martedì 1° ottobre, quando la media degli scenari del modello americano prevede ulteriori tracolli, con l'inserimento di un'altra saccatura al nord e conseguenti precipitazioni, guardate:



Insomma l'Atlantico sembra voler partire in modo piuttosto deciso con il suo letto di correnti, abbassandosi gradualmente di latitudine, come fisiologicamente dovrebbe avvenire in questo periodo.



Da ricordare che avevamo già paventato questa possibilità nell'articolo di ieri, ma oggi l'attendibilità è cresciuta ulteriormente, pur attestandosi su percentuali medie, qui l'articolo: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-a-fine-mese-vera-offensiva-autunnale-/81439/