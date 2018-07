Parti per le vacanze di LUGLIO? Temi il maltempo?

"Sto per partire per le vacanze".

Lo fanno in molti in luglio, anche solo per una settimana, per staccare, perché costa un po' meno e per portare la prole al mare o ai monti.



C'è chi i figli li spedisce dai nonni al lago, c'è chi li manda in colonia, chi si fa solo un week-end, chi opta per qualche gita, ma in luglio è innegabile che si muovano in molti.

Che tempo troveranno a grandi linee?



Vediamolo a livello settoriale:

NORD:

-sino al 15 luglio: in un contesto comunque in gran parte soleggiato potranno manifestarsi alcuni temporali sparsi a tratti sulle Alpi e soprattutto sul nord-est, ci sarà più sole al nord-ovest e in Liguria. Anche sui litorali del nord-est comunque molte ore di sole, il temporale potrebbe scendere dalle montagne e dilagare su pianure e coste solo verso sera. Il caldo risulterà moderato, mai estremo, afoso a tratti in città.



-dal 15 al 20 luglio: probabili disturbi temporaleschi più frequenti, specie su Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia-Romagna, in un contesto a tratti ventilato, più asciutto al nord-ovest (ma da verificare). Comunque anche in questo caso le schiarite prevarranno sulle ore di cielo nuvoloso e sui rovesci. Caldo moderato, a tratti clima più fresco nelle Alpi. Ci sta!



CENTRO:

-sino al 15 luglio: qualche disturbo temporalesco sulle zone interne ed appenniniche, con riflessi anche lungo le coste adriatiche nelle ore pomeridiane o serali, ma prevalenza di schiarite e di tempo buono, molto soleggiato in Sardegna, pochi fenomeni anche sul Tirreno. Caldo moderato, non estremo.



-dal 15 al 20 luglio: possibili maggiori disturbi temporaleschi su zone interne ed appenniniche, per il resto bel tempo salvo addensamenti temporanei, qualche temporale possibile verso sera anche lungo le coste adriatiche. A tratti ventilato, temperature in lieve calo e caldo moderato, senza eccessi.



SUD:

-sino al 15 luglio: pochi temporali in Appennino e su Molise e Puglia, altrove generalmente asciutto e in gran parte soleggiato. Caldo moderato, a tratti più intenso. Vacanze OK praticamente ovunque!



-sino al 20 luglio: a tratti qualche disturbo temporalesco pomeridiano o tardo pomeridiano su zone appenniniche ed interne, in particolare su Molise, Puglia, Lucania, occasionalmente su Irpinia, Cilento e Calabria, per il resto tanto sole, specie in Sicilia. Vacanze sempre OK ovunque. Caldo moderato.



Nel complesso, se escludiamo il potenziale guasto che alcune emissioni del modello americano continuano a prevedere tra il 15 ed il 20 luglio, gli italiani in vacanza saranno più che soddisfatti, senza patire peraltro un caldo esagerato.