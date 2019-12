Parentesi anticiclonica sotto Natale, poi un raffreddamento

Le condizioni atmosferiche previste nei prossimi giorni, porteranno allo sviluppo di una nuova onda anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale. Questa onda anticiclonica garantirà lo svolgimento do un periodo natalizio sotto condizioni atmosferiche più tranquille, sperimenteremo finalmente una attenuazione di questa ondata di maltempo a favore di una più placida stasi anticiclonica, in cui i venti saranno destinati ad attenuarsi, e con essi anche le precipitazioni ed il moto ondoso che nelle ultime 36 ore hanno colpito soprattutto il sud. Ecco la previsione del modello europeo riferita al giorno di Natale, nella quale possiamo osservare lo sviluppo dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull'Europa:

Nei giorni successivi appare probabile una moderata riattivazione dei flussi di calore in direzione della regione polare. Questi flussi non saranno abbastanza intensi da costituire un blocco coriaceo ma saranno comunque sufficienti a creare una circolazione più ondulata che farà fluire dell'aria più fredda sull'est Europa, la Penisola Balcanica ed infine le regioni del centro e del sud Italia tra il 28 ed il 29 di dicembre. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica 29, la quale mette in luce proprio questo raffreddamento della temperatura, con nuovi episodi di instabilità in vista per i settori di medio e basso Adriatico:

Nel lungo periodo appare probabile un nuovo rinforzo dell'alta pressione proprio sotto Capodanno, con una breve parentesi di tempo stabile nei primissimi giorni di gennaio 2020. Farebbe seguito nuovamente un'azione più instabile portata dalle correnti nord-atlantiche.