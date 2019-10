Ottobre prende una direzione decisamente instabile, vediamo perché

Una figura di bassa pressione sta cominciando a coinvolgere proprio in queste ore le regioni italiane nord-occidentali, dove troviamo già adesso delle precipitazioni in atto sulla Liguria e sulla Toscana. Nelle prossime ore su queste regioni è previsto un importante cambiamento delle condizioni atmosferiche con temporali anche di forte intensità pronti ad interessare l'angolo nord-occidentale. Su alcune regioni, a scopo preventivo è stato emesso uno stato di allerta che cade dalla mezzanotte di oggi sino al pomeriggio di domani. L'evoluzione del tempo messa in luce dai modelli proprio per la giornata di domani, vede l'entrata in gioco di un fronte freddo piuttosto attivo, seguito da tese correnti occidentali che faranno ingresso a partire dai bacini tirrenici, liguri e dalla Sardegna. Ecco la posizione della parte fredda della depressione prevista nel pomeriggio di domani. Nelle parti segnate in nero, le aree a maggior rischio di forti piogge:

L'evoluzione prevista nel periodo successivo, sembra avere un risvolto chiaramente instabile; l'anticiclone resterà lontano dal nostro Paese e sull'Europa occidentale potrebbe stabilire il proprio perno una circolazione di bassa pressione dalla lunga durata. È questa la grande novità che emerge dagli aggiornamenti di quest'oggi, questa figura di bassa pressione potrebbe garantire il passaggio di alcune perturbazioni in sequenza sul Mediterraneo, uno scenario che non si vedeva più da diverso tempo e che potrebbe condurci verso un periodo di maggiore piovosità. A questo proposito, viene messo in luce il passaggio di una perturbazione abbastanza importante nella giornata di sabato, in grado di coinvolgere ancora le regioni del centro e del nord, soprattutto i versanti tirrenici. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato prossimo, nella quale possiamo osservare l'arrivo di questa perturbazione: