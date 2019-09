Ottobre porta con sè ancora una situazione movimentata, nuove perturbazioni in arrivo?

Il tempo atmosferico previsto nella prima decade di ottobre, potrebbe riservare dei nuovi scenari di tempo perturbato; quest'oggi i modelli inquadrano infatti lo sviluppo di alcune importanti saccature che potrebbero portare condizioni atmosferiche instabili dalle caratteristiche più autunnali. Queste fasi atmosferiche sarebbero portate da fronti di origine atlantica e pertanto da richiami di venti meridionali, con precipitazioni che, se tali scenari dovessero essere confermati, potrebbero risultare anche abbondanti su alcuni specifici settori. La previsione del modello americano riferita ai primissimi giorni di ottobre, mette in luce proprio il passaggio di una di queste perturbazioni accompagnate da una corrente a getto occidentale piuttosto tesa.

La previsione del modello americano riferita a sabato 5 ottobre, mette in mostra una nuova perturbazione raggiungere il nostro Paese, scortata da tese correnti occidentali:

L'evoluzione messa in luce dal modello americano sul lungo termine, ipotizza un'evoluzione ancora instabile sin verso il termine della prima decade ottobrina. Viene ipotizzato un sensibile abbassamento del fronte polare a cui sarebbe associato il passaggio di alcune perturbazioni che potrebbero colpire a più riprese il nostro Paese. Non sappiamo ancora con certezza, stante l'elevata distanza previsionale, se questa linea di tendenza verrà o meno confermata dagli aggiornamenti futuri, tuttavia viene tracciato un'importante passo in avanti per la stagione autunnale verso scenari molto movimentati. A tratti questi scenari vanno in controtendenza rispetto a quello che abbiamo potuto osservare negli autunni del recente passato, i quali spesso fino al termine di ottobre, venivano influenzati da una eccessiva invadenza dell'alta pressione.