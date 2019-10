Ottobre 2019: l'estensione del buco nell'ozono è ai minimi storici

L'esistenza del buco dell'ozono è stata ufficialmente comunicata dagli scienziati nel 1985, da allora 28 paesi hanno firmato un accordo per proteggere lo strato di ozono, è stato creato il "Protocollo di Montreal" che ha avuto come obiettivo, quello di eliminare la produzione delle sostanze che sono responsabili della distruzione dello dell'ozono. In seguito questo protocollo è stato ratificato da 197 paesi. Da allora lo strato di ozono che ricopre la nostra atmosfera, sta lentamente recuperando spessore, il danno maggiore si trova in corrispondenza delle regioni polari e per tale ragione era solito parlare di un vero e proprio "buco" dell'ozono.

Allo stato attuale, secondo le proiezioni scientifiche dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), ci sono buone possibilità affinché il buco dell'ozono possa ritornare allo stato iniziale entro il 2060. Affinché questo importante traguardo possa essere raggiunto, c'è bisogno di tenere costantemente monitorate le emissioni di sostanze dannose come i clorofluorocarburi (CFC). A questo proposito, alcuni studi hanno messo in luce nuove emissioni non autorizzate di questi gas in arrivo dalla Cina, probabilmente di origine non legale.



Nell'immagine vi mostriamo su quale strato atmosferico viene a trovarsi l'ozono, come vedete, esso si trova al limite tra la troposfera e la stratosfera, poco sopra la tropopausa:

Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), fornisce agli scienziati tutti i dati necessari per monitorare lo strato dell'ozono in atmosfera. Attraverso questi dati è stato possibile scoprire che ogni anno la formazione del buco nell'ozono coinvolge l'emisfero meridionale. Questo buco tende ad allargarsi nel periodo compreso tra settembre e dicembre, quando la quantità di ozono sopra l'Antartide diminuisce fino al 60%. È probabile che questa diminuzione possa derivare da reazioni innescate proprio dai clorofluorocarburi che contenendo al loro interno Cloro e Bromo, sono grado di combinarsi molto rapidamente con l'ossigeno, usando come catalizzatore la luce solare.