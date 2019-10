Ottobrata per pochi giorni, poi maltempo e calo delle temperature

L'alta pressione si sta rapidamente espandendo verso il Mediterraneo e sta assumendo connotati via via sempre più sub-tropicali grazie al risucchio di aria particolarmente calda per il periodo dal nord Africa. Questa situazione la percepiremo soprattutto nei prossimi tre giorni, quando le temperature subiranno un nuovo aumento su tutta Italia. Si tratta dell'ormai classica "ottobrata", contraddistinta da tempo stabile e temperature praticamente tardo estive.

Ma quanto durerà il caldo?

Caldo e bel tempo ci terranno compagnia almeno sino a lunedì 14 su gran parte d'Italia e al sud almeno sino a mercoledì 16. Quindi almeno altri 4-5 giorni di temperature parecchio superiori alle medie sono confermati, dopodichè l'autunno potrebbe nuovamente riappropriarsi dello stivale. Tutto questo significa che proprio a partire da metà mese l'alta pressione perderà colpi e lascerà spazio alle perturbazioni atlantiche cariche di piogge e umidità.

Maltempo al nord da lunedì - Una prima perturbazione si affaccerà sulle regioni del nord proprio ad inizio settimana, nella giornata di lunedì 14. I primi fenomeni interesseranno specie verso sera Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia occidentale e Liguria, ma saranno deboli o al più moderati. Stabile sul resto d'Italia. Nella giornata successiva, martedì 15, la perturbazione invaderà quasi tutto il centro-nord e porterà anche piogge piuttosto intense specie suin rilievi, mentre fenomeni più deboli interesseranno le regioni centro-meridionali, ancora in un contesto caldo.

Nel prosieguo di settimana si susseguiranno altre perturbazioni principalmente al nord e in maniera più blanda al centro-sud, tanto quanto basta per riportare le temperature sulle medie del periodo e far tramontare l'ottobrata ora in atto.