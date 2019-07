ONDATA TEMPORALESCA in arrivo: i temporali di SABATO in Italia

L'ondata temporalesca che spazzerrà via la calura opprimente dal nostro Paese, si approssimerà alle regioni settentrionali nella giornata di sabato 27 luglio. I fenomeni potrebbero essere localmente intensi ed in estensione anche alla Toscana tra il tardo pomeriggio e la serata.

Ecco la mappa riassuntiva delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata prefestiva:

Al nord avremo temporali intensi su Piemonte, bassa Val d'Aosta, ovest Lombardia e Friuli specie nel pomeriggio; tra la sera e la successiva notte temporali forti di matrice marittima colpiranno la Liguria centro-orientale. Sul resto del nord fenomeni più sporadici, ma comunque presenti per quasi tutta la giornata.

Al centro si partirà con il sole, poi il tempo peggiorerà sull'alto e medio Tirreno con rischio di temporali tra la sera e la notte sulla Toscana. Qualche piovasco sarà possibile anche in Sardegna e sull'alto Lazio, per il resto tempo asciutto fino a sera.

Il meridione ancora in attesa con sole e caldo; nubi un aumento sulla Campania a fine giornata, ma senza piogge.

Temperature ovviamente in calo al nord sotto i temporali; i valori caleranno in parte anche al centro, mentre tenderanno in parte a salire sulle regioni meridionali.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/i-temporali-di-domenica-in-italia/80410/