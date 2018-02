Ondata di gelo e neve: situazione in atto

Ondata di gelo e neve - La massa d'aria gelida di origine artica continetale è ormai giunta su gran parte del territorio nazionale. Non a caso si registrano nevicate su diverse zone del Centro-Sud e valori prossimi o sotto lo zero su gran parte del territorio e in particolar modo al Centro Nord.

Situazione meteo in atto - Dall'osservazione delle immagini satellitari e quelle radar possiamo notare che nevicate deboli e moderate fin sulle coste stanno interessando l'Est Emilia, le Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia e localmente la Campania e la Basilicata. Deboli nevicate fino a quote molto basse anche su Calabria e Sicilia tirrenica. Secondo i principali modelli matematici ad alta risoluzione, nel corso delle prossime ore, le temperature tenderanno a scendere ulteriormente su tutto lo stivale e in particolar modo al centro Nord, mentre deboli e moderate nevicate continueranno ad interessare principalmente: Est Emilia, Marche, Puglia, Campania e Basilicata. Meno interessate Abruzzo e Molise. Generalmente più stabile sulle regioni dell'alto tirreno e al Nord Ovest.