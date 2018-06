ONDATA di CALDO in arrivo?

Qui a fianco trovate le temperature previste a 1500m per oggi e quelle per sabato 30 giugno.



Anche i meno esperti noteranno che i valori, nel corso della settimana, sono destinati a crescere e a determinare una seria ondata di caldo.



Sino a giovedì le correnti da nord-est riusciranno a contrastare l'inserimento dell'anticiclone, poi l'alta pressione dovrebbe mettere la parola fine a questo tipo di circolazione, insediandosi in maniera più netto su tutto il Mediterraneo centrale.



Per il fine settimana è infatti previsto l'ingresso dell'isoterma dei +20°C a 1500m su Sardegna e regioni tirreniche, all'inizio della prossima settimana un po' su tutto il Paese.



Simili valori in quota sono accompagnati al suolo anche da termiche superiori ai 32-33°C, con punte di 35°C su molte aree interne, mentre il mare riesce ancora in parte a mitigare i valori lungo le coste.



L'onda di calore potrebbe smorzarsi parzialmente solo al nord entro il 5 luglio per il passaggio di un'onda perturbata carica di temporali, ma questa è solo un'ipotesi.



Il caldo sarà accompagnato da tassi di umidità in progressivo rialzo con il passare dei giorni. Per valutare il disagio da caldo che dovremo aspettarci verrà pubblicato un apposito articolo con le nostre speciali mappe.