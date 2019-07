Ondata di CALDO al SUD e sulle ISOLE: il picco VENERDI...

CALDO in accentuazione sull'Italia nei prossimi giorni. Questa volta a farne le spese saranno le due isole maggiori e le regioni meridionali con i 40° che saranno a portata di mano nella giornata di venerdi 2 agosto.

Rispetto alla previsione emessa ieri c'è stata una lieve riduzione dei valori termici, anche se per queste regioni sarà un'ondata di caldo di tutto rispetto. La situazione termica sarà decisamente più tranquilla invece al nord dove si avrà un caldo normale per il periodo.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle 14 di giovedi 1 agosto (vi consigliamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo)

In evidenza i 39° dei settori interni della Sardegna meridionale e i 38° delle zone interne della Sicilia; 37° sulla Lucania e la Puglia, 35° nelle pianure interne del Lazio.

Più a nord, come abbiamo anticipato, non si dovrebbero superare i 32-34° sulla pianura padana e nelle aree interne della Toscana.

La giornata più difficile per il meridione e le isole si conferma essere venerdi 2 agosto, anche se le ultime emissioni hanno in parte attenuato la calura rispetto a ieri. Ecco le temperature attese per le ore 14 della giornata medesima:

40° a portata di mano sulla Sardegna meridionale, il catanese, e il Tavoliere delle Puglie; 38° sulla bassa Lucania, 35-36° sulla Calabria Ionica e 35° sulla Sardegna settentrionale.

Al nord e su gran parte del centro avremo un caldo tutto sommato normale per il periodo, con valori termici compresi mediamente tra 30 e 32°.

Ecco le 10 città più calde fino a martedi 6 agosto: www.meteolive.it/classifiche-meteo/citta-piu-calde/