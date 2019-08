Onda calda subtropicale in piena azione sull'Italia, poi...

Una circolazione di aria calda subtropicale sta coinvolgendo proprio in queste ore il bacino centrale ed orientale del Mediterraneo, laddove troviamo temperature che quest'oggi sono previste in ulteriore rialzo. Le regioni del centro e del sud si apprestano a vivere un weekend di temperature assai elevate, con picchi termici fino a +40°C che saranno possibili nelle località pianeggianti interne soprattutto delle due Isole Maggiori. Questo weekend il caldo e raggiungerà anche le regioni settentrionali, dove ci aspettiamo temperature elevate soprattutto nelle località della Val Padana. Questa circolazione ci terrà compagnia almeno sino all'inizio della prossima settimana e comincerà ad attenuarsi soltanto a partire dalle regioni del nord. La previsione del modello americano riferita a domenica 11 agosto, possiamo osservare l'onda anticiclonica africana in piena azione sul nostro stivale:

Una graduale attenuazione dell'alta pressione è prevista soltanto con l'inizio della prossima settimana a partire dalle regioni di nord-ovest che verranno gradualmente raggiunte da una circolazione di aria più fresca dalle origini oceaniche. Tra martedì e mercoledì prossimo è previsto su queste regioni il passaggio di una debole perturbazione che porterà qualche temporale sparso ma soprattutto una flessione delle temperature ad opera di venti più freschi occidentali. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature previste alla quota di circa 1500 metri, la previsione è riferita a martedì 13 agosto e possiamo osservare l'aria più fredda che inizia a "spingere" sui versanti esteri delle Alpi: