OMBRELLI aperti anche la prossima settimana su gran parte d'Italia: l'analisi!

Netta convergenza modellistica sull'evoluzione prevista per la prossima settimana sull'Italia. Si parla di depressione, di volto imbronciato della primavera, di maltempo insomma, di ombrelli aperti, dunque di piogge e temporali frequenti.



Farà fresco, non freddo, ma il tempo risulterà particolarmente capriccioso, dispensando tutte le piogge che lo scorso anno erano mancate in questo periodo.

Sembra sia intervenuta una sorta di compensazione dopo l'evento di stratwarming di fine febbraio: vortice polare più invadente sull'Europa, flusso zonale più basso di latitudine e caratterizzato da ondulazioni che favoriscono precipitazioni.



In più la tendenza non trascurabile degli anticicloni a portarsi verso nord e a lasciare sguarnito il Mediterraneo, andando ad isolarsi sulla Scandinavia e soprattutto l'incapacità dell'alta pressione di matrice africana di farsi largo nel Mediterraneo. Sembra proprio questa la grande notizia di questa fase iniziale del 2018.



L'Italia sperimenterà certo qualche giorno di primavera caratterizzato da un po' di sole tra venerdì 6 e domenica 8 aprile, ma tutta la prossima settimana potrebbe essere caratterizzata da piogge frequenti e temporali dalle Alpi alla Sicilia.



Anche nel periodo successivo al momento i modelli non scorgono alcun vero miglioramento della situazione, seguitando a mostrare l'ingresso di saccature atlantiche foriere di precipitazioni e senza alcuna performance dell'anticiclone in vista.



Le precipitazioni dovrebbero risultare più intense lungo i versanti tirrenici.



Il team di MeteoLive considera questa linea di tendenza attendibile al 65%, dunque una percentuale medio-alta.

Seguite comunque gli aggiornamenti!