Oggi rischio violenti temporali al nord. Caldo intenso al sud

colpite duramente dal caldo negli ultimi giorni.

L'anticiclone africano sta rapidamente perdendo presa sul Mediterraneo a favore di correnti più fresche e instabili provenienti dall'Atlantico che già hanno portato un cambiamento sensibile del tempo sui Paesi più occidentali come Gran Bretagna e Francia,Ora la temperatura è crollata di ben 15-20°C su questi settori ed il cambiamento è alle porte dell'Italia.

Sulla nostra penisola non avremo lo stesso identico calo termico, ma comunque torneremo a respirare e l'afa sarà spazzata via nel corso delle prossime 36 ore, praticamente su tutta Italia. Lo scotto da pagare tuttavia sarà notevole : la calura ora presente al suolo entrerà in forte contrasto con l'aria fresca in arrivo da ovest e, come ormai ovvia conseguenza, assisteremo alla nascita di temporali intensi e localmente estremi.

FORTI TEMPORALI AL NORD OGGI - Il tempo tenderà a peggiorare sensibilmente sin dalle prime ore del pomeriggio su quasi tutto il nord. Le zone più colpite saranno l'Emilia, la Liguria, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Temporali possibili anche in Piemonte, specie su torinese, astigiano, cuneese e alessandrino. Fenomeni più isolati o addirittura assenti in Romagna. L'instabilità sarà molto attiva sin verso la tarda serata e anche nelle ore notturne.

PEGGIORA ANCHE AL CENTRO - La perturbazione invaderà principalmente la Toscana tra tardo pomeriggio e sera, dove darà vita a forti rovesci e temporali ricchi di fulmini. In tarda serata i temporali potranno raggiungere anche Marche e Umbria settentrionale.

RISCHIO FENOMENI VIOLENTI - I contrasti tra aria fresca e aria calda e umida saranno molto accesi. Ciò significa che sarà molto facile assistere a temporali di grossa caratura e piuttosto violenti. Alta la possibilità di grandine di grosse dimensioni e forti colpi di vento sulla pianura Padana, specie in Emilia, Lombardia, Veneto e Friuli VG. Stesso rischio anche per la Toscana.

CALDO INTENSO AL SUD - Gli ultimi sussulti dell'anticiclone africano interesseranno il sud dove il tempo sarà stabile e le temperature saliranno ulteriormente. Le massime si porteranno sin sui 38-39°C sulle zone interne di Puglia (Tavoliere e barese) e Sicilia. Altrove temperature tra i 30 e 35°C, con elevato tasso d'umidità. Farà caldo anche al centro Italia con temperatura sui 32-34°C, mentre al nord avrà inizio il calo deciso delle temperature.