Oggi rischio temporali intensi al nord-est, grandine e trombe d'aria. Caldo intenso al sud

L'anticiclone sub-tropicale sta avvolgendo gran parte del centro-sud ed in particolar modo il Meridione dove già stamattina il caldo si fa sentire piuttosto pesantemente. La colonnina di mercurio continuerà a salire nel pomeriggio, tanto che potremo sfiorare anche i 40/41°C sulle zone interne del foggiano, del catanese, del siracusano e del cagliaritano/sud Sardegna. Insomma farà parecchio caldo quest'oggi.

TEMPORALI AL NORD | Se al sud saranno Sole e caldo i protagonisti della giornata, la stessa cosa non possiamo dirla per il nord. Aria più fresca alle medio-alte quote sta lambendo le regioni settentrionali e gli effetti sono già ampiamente visibili sul Triveneto dove sono in atto temporali a tratti molto intensi e carichi di grandine. I contrasti sono molto accesi tra l'aria fresca atlantica e l'umidità presente al suolo (specie quella prodotta dall'alto Adriatico e che viene "richiamata" in pianura Padana).

ESTOFEX LANCIA ALLERTA 3 | il centro Europeo specializzato nei fenomeni violenti ha emanato l'allerta meteo di livello 3 (il massimo) per possibili fenomeni estremi sulla pianura Padana orientale. In particolare l'avviso mostra il rischio del 15% di fenomeni estremi come grandine di grosse dimensioni, forti colpi di vento (downburst) e anche la possibilità di tornado (o trombe d'aria, dato che sono sinonimi). Il rischio riguarda principalmente il Veneto meridionale e l'Emilia settentrionale (specialmente le aree bagnate dal Po sino al Polesine e al delta del fiume). Allerta valida sino alle ore serali, ma l'apice dei fenomeni sarà tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Attenzione dunque a rodigino, padovano, veneziano, trevigiano, modenese, bolognese, ferrarese e ravennate : saranno queste le zone più indiziate ad essere colpite dai potenti temporali nelle prossime ore.

TEMPORALI ANCHE AL NORD-OVEST E AL CENTRO | In maniera decisamente più disorganizzata saranno interessate dall'instabilità anche il nord-ovest e le zone interne del centro Italia (specie Toscana e Marche). Qui avremo locali temporali anche forti ma di breve durata e soprattutto molto meno estesi rispetto ai temporali che stanno colpendo e colpiranno il Triveneto.