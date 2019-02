Oggi migliora momentaneamente al sud, insiste il vento. Domani altra avvezione fredda.

La rapida sferzata gelida giunta ieri sull'Italia ha riportato la neve a bassa quota al sud, tanto vento con), e un forte calo termico. Il tutto è durato poco più di 24 ore ed infatti già stamattina la situazione è in graduale miglioramento. Le ultime nubi stanno interessando l'estremo sud, dove troviamo ancora piogge e locali nevicate in collina (tra Calabria e Sicilia).

Nel corso della giornata di oggi 24 febbraio 2019 le nubi diverranno via via sempre meno compatte su tutto il sud favorendo quindi un graduale miglioramento del tempo. I venti continueranno a soffiare moderatamente su gran parte del sud con raffiche tra i 20 e i 40 km/h.



Nulla da segnalare al centro-nord dove avremo tempo stabile per l'intera giornata. Temperature in generale aumento, più marcato al centro-nord.

ATTENZIONE, DOMANI ALTRA ONDATA RAPIDA DI FREDDO

Il miglioramento in atto sarà piuttosto breve: nel corso della giornata di domani giungerà un'altra irruzione fredda, figlia di quella appena occorsa. Si tratta di una massa d'aria sicuramente più esigua e meno fredda di quella giunta ieri, ma sarà comunque in grado di generare acquazzoni, qualche temporale e nuovamente nevicate in collina.



Questa piccola retrogressione fredda raggiungerà i Balcani tra stasera e domani mattina, dopodichè si getterà sulle regioni del sud: ci aspettiamo acquazzoni e nevicate oltre i 200 metri di altitudine sulla Puglia centro-settentrionale, Basilicata e Campania. Il tutto durerà poche ore tra la mattina e il primo pomeriggio.



Nel corso delle ore pomeridiane e in serata l'instabilità coinvolgerà anche Calabria e Sicilia, dove la neve scenderà oltre i 500-700 metri di altitudine. Entro la tarda serata di domani la perturbazione sarà già passata ovunque.

Il centro-nord non risentirà minimamente di questa ennesima ondata fredda, anzi, avremo un ulteriore aumento delle temperature soprattutto sul Settentrione dove sfioreremo i 14-16°C.