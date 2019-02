Oggi lo spettacolo della Superluna piu' grande dell'anno

Oggi, Martedì 19 Febbraio, è il giorno della Superluna. La fase di luna piena coinciderà infatti con la fase del perigeo, ovvero il momento in cui il nostro satellite si trova alla minima distanza dalla Terra, che sarà di circa 356.670 km.

La luna ci apparirà dunque più grande di come appare mediamente (soprattutto rispetto a quando si trova in prossimità dell'apogeo, cioè il punto più distante). Gli esperti dichiarano che le dimensioni apparenti della Luna risulteranno leggermente maggiori rispetto alla media: circa il 7% più grande e il 30% più luminosa.



Una variazione leggera ma che i più attenti potranno riuscire a cogliere. "Mai, per tutto il 2019, avremo una Luna piena più vicina di così", ha affermato l'astrofisico italiano Gianluca Masi.

In molti vorranno immortalare in foto la Superluna, una volta sorta nei nostri cieli (dopo le 17.30). A tal proposito giocherà un ruolo fondamentale il fattore meteo: sull'Italia abbiamo attualmente un solido anticiclone che mantiene il tempo stabile, tuttavia proprio a causa dell'alta pressione ritroviamo anche condizioni di elevata umidità e formazione di nebbie e foschie; per il pomeriggio/serata di oggi si prevedono cieli generalmente sereni lungo le regioni adriatiche, al Sud Italia, sulle Alpi, mentre in Pianura Padana e regioni tirreniche avremo il rischio di nebbie e nubi basse che potranno complicare l'osservazione della Luna Piena.