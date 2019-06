Oggi caldo specie al sud, fino a 35°C, qualche temporale al nord

L'anticiclone continua a sovrastare tutto il Mediterraneo centrale, ove è situata l'Italia, garantendo tempo nel complesso stabile e pienamente estivo. Per il momento non ci troviamo davanti ad un'ondata di caldo particolare, bensì davanti ad una situazione vicina alla normalità per il periodo: insomma fa caldo, ma senza eccessi.

L'assenza di una forte cupola anticiclonica garantisce, inoltre, la comparsa dei tipici temporali di calore pomeridiani specie su rilievi e colline.

Nel corso della giornata di oggi, 20 giugno 2019, avremo un lievissimo aumento delle temperature un po' su tutta Italia: la colonnina di mercurio si porterà sin verso i 32-35°C sulle zone interne del sud, mentre sul centro e al nord i valori massimi oscilleranno tra i 27 e i 31°C. Sulle coste soffieranno le brezze che mitigheranno le temperature (massime tra i 25 e i 29°C).

Tra pomeriggio e sera potranno svilupparsi acquazzoni e temporali sulle aree alpine e prealpine con locali sconfinamenti sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qualche isolato temporale sarà possibile anche sulle aree più interne pugliesi (Murge), Basilicata e Campania (sempre in aree appenniniche).