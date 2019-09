Oggi 1° settembre inizia l'autunno meteorologico: depressione instabile al sud

L'estate è giunta al termine e molti diranno anche...finalmente! Il cambio di stagione, tuttavia, è ancora sulla carta: a livello meteorologico/climatico l'estate meteorologica termina il 31 agosto e lascia posto all'autunno meteorologico che ci fa compagnia fino al termine di novembre. Si tratta di convenzioni puramente climatiche per la nostra penisola, da non confondere con l'equinozio d'autunno del 22 settembre che sancirà il cambio di stagione anche a livello astronomico.

Come detto, il cambio stagionale è solo sulla carta: per il cambio effettivo delle condizioni meteo bisognerà attendere le giornate di lunedì 2 e martedì 3, quando giungerà aria più fresca nord atlantica che avrà il compito di spazzare via tutta la calura e l'umidità (l'afa) che da settimane avvolgono l'Italia.

Ormai ci siamo, tra meno di 48 ore le temperature caleranno ovunque di almeno 3-5°C e soprattutto l'afa sarà spazzata via e il caldo tornerà moderato e ampiamente sopportabile, come testimoniano le nostre ormai famose mappe del disagio da caldo: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/

PREVISIONI 1 SETTEMBRE 2019| La giornata di oggi risulterà molto instabile per effetto di una depressione bloccata nel Mediterraneo, precisamente tra Tunisia e le isole maggiori: questa circolazione depressionaria porta molte nubi e temporali su Sardegna e Sicilia e, tra pomeriggio e prime ore della sera, anche sulle zone interne di Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Isolati temporali anche su colline e rilievi dell'Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte. Qualche acquazzone potrà spingersi sin sulle coste adriatiche tra Abruzzo e Puglia.