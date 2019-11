Obiettivo NEVE in pianura entro metà dicembre: è possibile? Dove?

La neve in pianura prima di Natale. I modelli la fiutano?

In qualche caso si, ma c'è ancora molto da lavorare.

Dicembre peraltro esordirà con l'arrivo di un'altra depressione nell'area mediterranea ma in questo caso le nevicate sono attese esclusivamente sui rilievi del nord; ecco una mappa barica che illustra la situazione prevista nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre secondo il modello americano:

Nei giorni successivi la depressione potrebbe seguitare a danzare indebolita nel Mediterraneo senza che l'alta pressione possa inserirsi in modo netto sullo Stivale.



Subito dopo, l'idea generale che per il week-end dell'Immacolata possa affondare tra i Balcani e l'Italia una saccatura in grado di trascinare con sé molta aria fredda, come del resto si vede in questa mappa termica a 1500m prevista dal modello americano per quel periodo:

Le correnti da nord-ovest fanno affluire aria fredda che inizialmente offre la possibilità di nevicate a quote collinari sul medio Adriatico e sul meridione, poi secca l'aria e prepara eventualmente il terreno per nevicate anche a quote inferiori al nord e nelle zone interne della Toscana, qualora una saccatura sfondasse più ad ovest.



Qualche tentativo di mostrare una simile evoluzione è stato fatto nei giorni scorsi e si vede in parte anche oggi: la combinazione Maestrale (foehn) -Libeccio umido porta a nevicate da scorrimento al nord-ovest anche a quote di pianura, ma negli ultimi anni questi incastri difficilmente sono andati a buon fine. Eccone comunque un potenziale esempio contemplato per martedì 11 dicembre: