Nuovo rinforzo dell'alta pressione ma sino a quando?

Con l'arrivo del weekend ormai imminente, una circolazione di aria più stabile e calda è prevista interessare nuovamente il bacino centrale del Mediterraneo. Pertanto le temperature sono previste nuovamente in rialzo con picchi di caldo che tenderanno a ritornare elevati soprattutto al centro ed al sud. Il nuovo anticiclone sarà di fatto l'ennesimo tentativo di riscossa delle masse d'aria africane nei confronti del nostro Paese ma in questo caso il periodo ormai avanzato sulla data di calendario, remerà a sfavore di una nuova fase di caldo duratura e persistente. La previsione del modello americano riferita a sabato 17 agosto, mette in luce la nuova onda anticiclonica in azione sul Mediterraneo:

La circolazione di bassa pressione prevista stabilire il proprio perno sul Regno Unito, avrà scarse ripercussioni sul tempo previsto in ambito italiano, limitandosi a lambire marginalmente le regioni settentrionali all'inizio della prossima settimana. In questa sede qualche nuovo temporale potrà manifestarsi lungo l'arco alpino e prealpino, con qualche occasionale sconfinamento nelle zone di pianura più settentrionali. Ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per martedì 20 agosto:

Nel lungo periodo l'evoluzione del tempo rimane ancora molto incerta, alcune proiezioni deterministiche sembrano ipotizzare lo sviluppo di una piccola ma insidiosa depressione proprio sui nostri mari. Si tratterebbe a tutti gli effetti di una depressione ormai sganciata dal flusso della corrente a getto, in gergo meteorologico altrimenti definita con il termine di "cut-off". Se questa evoluzione dovesse rivelarsi realistica, alcune regioni italiane potrebbero sperimentare episodi di instabilità, mentre un calo della temperatura si farebbe nuovamente sentire al centro ed al nord. Questa ipotesi sembra trovare conferma soprattutto dalla previsione del modello europeo.

