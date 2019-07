Nuovo impulso instabile nel week end: fresco e temporali su molte regioni

Il tempo sta per cambiare radicalmente sull'Italia per effetto di una perturbazione che nelle prossime ore scivolerà lungo la penisola apportando forte maltempo, temporali e un brusco calo delle temperature, anche sulle regioni meridionali, dove l'anticiclone africano sarà in ritirata.

Dopo il maltempo di oggi, la giornata di domani riserverà un miglioramento generale, anche se non mancheranno nubi e piogge sparse specialmente al Nord. Si tratterà però solo di un miglioramento a carattere temporaneo in quanto nel fine settimana le condizioni meteo saranno di nuovo in forte peggioramento.

Dopo un Venerdì ancora abbastanza stabile, con rovesci e locali temporali su nord-est e centrali adriatiche, il tempo si destabilizzerà in maniera diffusa nelle giornate di Sabato e Domenica. Ciò grazie ad un nuovo impulso di aria fresca e instabile in discesa dall'Europa centro-settentrionale.

Nella giornata di Sabato avremo così rovesci e temporali, anche di forte intensità, che andranno ad interessare in particolar modo l'area del Triveneto e le regioni orientali, dalle Marche fino alla Puglia (specie nella seconda parte del giorno). Domenica il maltempo continuerà a insistere pressoché nelle stesse zone: Nord-Est, regioni centrali e soprattutto fascia costiera adriatica, con frequenti temporali e grandinate.

Sotto il profilo termico, le temperature si manterranno su valori abbastanza contenuti nel week end (dopo il forte calo atteso fra oggi e domani), generalmente in media o anche poco sotto la media su Nord-Est e regioni adriatiche. Un po' di caldo resisterà solo all'estremo Sud, specialmente sulla Sicilia.

Modello GFS: vasta saccatura fresca estesa dal Nord-Europa fino all'area mediterranea. Temporali anche forti sull'Italia fra Sabato e Domenica.