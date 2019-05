Nuovo, IMPORTANTE passaggio perturbato la prossima settimana: ecco tutti i dettagli

Non si esaurisce la lunga fase di tempo INSTABILE che ha caratterizzato questo mese di maggio; nuove perturbazioni sono pronte a portare ancora tempo incerto nella terza ed ultima decade del mese che in tal modo rischia di stabilire un legame diretto con quello che abbiamo avuto sino a questo momento. Gli anticicloni subtropicali provano a risalire di latitudine ma non riescono nell'intento e continuano a rimanere lontani dall'Europa. Nuove perturbazioni avranno in tal modo un accesso facilitato al bacino centrale del Mediterraneo, rinnovando condizioni di tempo instabile a più riprese anche sul nostro territorio. Questa previsione del modello europeo riferita a lunedì 20 maggio, mette in bella mostra ancora un'ansa depressionaria avvolgere gran parte dell'Europa centrale ed occidentale, rinnovando condizioni atmosferiche INCERTE:

Tra giovedì e venerdì i modelli confermano una effimera fase di tempo relativamente più stabile portata dal rinforzo dell'alta pressione attraverso un promontorio mobile inserito in un contesto di venti occidentali. Giusto un paio di giornate dal sapore primaverile, un'occasione per vedere la colonnina di mercurio risalire la china, sino a superare la soglia fatidica dei +20°C anche sulle località del nord. La previsione del modello europeo riferita a giovedì 23, mette in mostra l'effimero rialzo della pressione previsto sul Mediterraneo per tale periodo:





Avrà una breve durata in quanto tra venerdì e sabato un nuovo impulso d'aria fredda nord-atlantica è pronto a far breccia sul Mediterraneo, accompagnato da una nuova perturbazione che riporterà piogge e temporali a partire dal nord tra venerdì pomeriggio e sabato mattina, i fenomeni si trasferiranno nuovamente al centro ed al sud tra domenica e lunedì prossimi, accompagnati da un nuovo ribasso delle temperature che resteranno ancora su valori inferiori alle medie stagionali. Ecco la previsione del modello europeo riferita a sabato 25 maggio: