Nuovo forte maltempo nel week end, le zone piu' colpite

Le condizioni meteo sono attualmente migliorate sull'Italia, dopo il passaggio dell'ultima intensa perturbazione che ha portato altri disagi ieri soprattutto in Sicilia e sul nord-ovest.

La porta atlantica rimane però spalancata e per tanto anche nei prossimi giorni l'Italia continuerà ad essere interessata da correnti instabili, portatrici di nubi e piogge.Una nuova fase perturbata, in particolare, è attesa nel week end, per effetto di una intensa bassa pressione che dalle Baleari muoverà verso est raggiungendo la nostra penisola, dove apporterà ancora una volta maltempo e venti forti.

Fenomeni intensi al Nord-Ovest e al Sud Italia

Questa depressione andrà prima a interessare il Nord-Ovest e i settori più occidentali della penisola, poi evolverà in un vortice ciclonico sulle regioni meridionali. Sulla base degli ultimi aggiornamenti, si prevede una fase di forte maltempo fra Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, con precipitazioni che potranno risultare molto abbondanti (specie su basso Piemonte e Liguria) fra la serata di Venerdì e la giornata di Sabato.

Nel corso di Domenica il maltempo si concentrerà al Sud, soprattutto su Sicilia, Calabria, Basilicata, dove risaliranno dallo Ionio sistemi temporaleschi molto intensi potenzialmente in grado di arrecare nubifragi e alluvioni lampo.Oltre a piogge e temporali nel fine settimana avremo anche venti in intensificazione: forti raffiche di scirocco colpiranno in particolar modo le Isole Maggiori ed il Sud Italia. Nei prossimi aggiornamenti torneremo sulla previsione fornendo anche ulteriori dettagli. Vi invitiamo a seguirci.