Nuovo FORTE MALTEMPO a fine mese?

Il modello americano stamane ci segnala un'evoluzione che sembra stroncare sul nascere ogni tentativo dell'anticiclone di portare l'estate sull'Italia o perlomeno di riportare bel tempo e stabilità.



Il segnale pare forte e chiaro, guardate la mappa barica prevista per sabato 25 maggio, dove si nota il deciso avanzamento di una saccatura sul settentrione.

Ma sarà davvero un affondo così incisivo ? Siamo andati allora ad approfondire la cosa e lo abbiamo chiesto alla media dei 20 scenari proposti dal modello per lo stesso giorno e il risultato è sbalorditivo: si, la ferita potrebbe davvero risultare incisiva e condizionare il tempo per tutto quel fine settimana, guardate:

E per i giorni successivi è possibile che l'anticiclone tenti il riscatto così come mostra l'emissione ufficiale per mercoledì 29 maggio?

Sembra proprio di no, infatti se andiamo a valutare per lo stesso giorno la carta relativa alla probabilità che un anticiclone possente vada ad inserirsi sul centro del Continente, il risultato sarà ancora una volta sorprendente: si all'anticiclone per lo stesso periodo, ma solo ad ovest del Continente, come si evince dalla scala di colore della mappa, questo significa ancora potenziale instabilità per l'Italia:

E anche la media degli scenari per mercoledì 29 maggio vede tutt'altro, dunque è probabile che l'evoluzione stabile mostrata dall'emissione principale sia davvero poco attendibile…

IN DEFINITIVA: al momento sembra che maggio possa terminare instabile e fresco cosi come del resto è cominciato.