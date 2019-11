Nuovo episodio di maltempo autunnale pronto per il prossimo weekend

Un nuovo episodio di importante maltempo viene preventivato dai modelli a ridosso del prossimo fine settimana. A livello sinottico, troveremo un'ampia figura di bassa pressione alimentata dalle masse d'aria fredde in arrivo dall'oceano Nord Atlantico. Una vistosa saccatura è prevista ancora una volta conquistare l'Europa occidentale, il disegno generale della circolazione atmosferica vedrà quindi ancora delle anomalie negative di pressione e di geopotenziale su paesi come Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo e Marocco. Al contrario, anomalie positive della pressione e della temperatura saranno ancora il marchio di fabbrica del tempo previsto sull'Europa orientale e sulla Penisola Balcanica. Inutile dire che con questo tipo di situazione, il tempo sul nostro Paese non potrà che essere instabile, le correnti sul bacino centrale del Mediterraneo, avranno ancora una direzione di tipo meridionale. A ridosso del weekend, particolarmente esposti a questo tipo di correnti, risulteranno le regioni settentrionali. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica 24 novembre:

Con questo tipo di situazione, precipitazioni particolarmente abbondanti potrebbero riguardare i seguenti settori, Liguria centrale ed occidentale, i contrafforti delle Alpi piemontesi, valdostane e lombarde. Molto probabilmente la Protezione Civile rilascerà un nuovo stato di allerta per i settori che vi abbiamo appena menzionato. Ci aspetta un weekend di tempo ancora movimentato. Ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata da l modello americano per domenica 24 novembre: