Nuovi TEMPORALI in arrivo sull'Italia: focus su GIOVEDI 5 SETTEMBRE

Nuovo attacco all'estate settembrina causato da un nucleo instabile proveniente da nord-ovest. Tra giovedi 5 e venerdi 6 settembre il suddetto nucleo interesserà con temporali e cali termici vaste aree del nord e del centro.

In questa sede ci occuperemo dei temporali attesi in Italia nella giornata di giovedi 5 settembre; la prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia alle ore 20 della giornata in parola:

L'alta pressione delle Azzorre, come se fosse una fisarmonica, tenderà in parte a ritirarsi verso ovest, anche se manterrà una forma abbastannza pavoneggiata.

Sul suo fianco orientale scenderanno correnti fresche settentrionali che entrando nel Mediterraneo formeranno una depressione tra il Golfo Ligure e l'alto Tirreno. Con questa situazione, il tempo non potrà che destabilizzarsi prima al nord e poi anche al centro.

Quali saranno le zone maggiormente interessate dai temporali nella giornata di giovedi 5 settembre? Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata in parola:

Due le zone nevralgiche dal punto di vista temporalesco in Italia: la prima al nord, in modo particolare sul nord-ovest e sull'arco alpino in genere, dove sono attesi temporali anche forti; la seconda sulle estreme regioni meridionali, in modo particolare sulla Sicilia e sulla Calabria: anche qui sono attesi temporali anche intensi.

Si tutte le altre regioni non prevediamo fenomeni, al massimo qualche temporale o rovescio nelle aree interne nel pomeriggio, ma senza sconfinamenti verso pianure e coste.

Temperature in calo al nord, stazionarie al centro e in lieve aumento al meridione ad eccezione delle aree battute dai temporali.

