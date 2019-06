Nuovi temporali in arrivo al nord, soleggiato e caldo sul resto del Paese.

Una circolazione d'aria instabile è prevista interessare nei prossimi giorni le regioni settentrionali italiane. Sull'ovest Europa troviamo infatti una figura di bassa pressione che determina una vera e propria condizione di maltempo con venti forti che hanno interessato il Golfo di Biscaglia, le coste occidentali della Francia, il sud del Regno Unito, le coste settentrionali della Spagna. Si tratta di una circolazione decisamente inusuale per il periodo, la quale trova risposta nella presenza di una anomalia fredda che ancora si tramanda dal trascorso mese di maggio. Ecco l'aspetto del vortice ciclonico nel pomeriggio di ieri:

In queste ore questa stessa circolazione porta al rinforzo dell'alta pressione sul bacino centro orientale del Mediterraneo, condizione che determina un rialzo delle temperature particolarmente sensibile al centro ed al sud, laddove i valori termici previsti tra domenica e lunedì, saranno superiori ai 30°C, con punte sino a 35- 37 gradi nelle due isole maggiori. Sulle regioni di Mezzogiorno la fase di caldo è prevista insistere almeno sino alla prima metà della prossima settimana. Ecco la previsione sulle anomalie di temperatura previste dal modello europeo per martedì 11 giugno: