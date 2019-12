Nuove perturbazioni in arrivo, una finestra aperta verso il FREDDO a lungo termine

La circolazione atmosferica prevista nei prossimi giorni sull'Europa, continuerà ad essere influenzata dalle correnti oceaniche. Il fronte polare risulterà piuttosto elevato di latitudine ma non abbastanza da favorire l'arrivo di fasi anticicloniche e durature nell'ambito del Mediterraneo. Verrà invece promossa una circolazione che, nonostante le temperature ancora abbastanza elevate, resterà dinamica e variabile. In più di un'occasione la corrente a getto riuscirà a svilupare delle ondulazioni sufficientemente ampie da favorire la nascita di sistemi nuvolosi in grado di coinvolgere anche il Mediterraneo. Senza dubbio nel breve termine il corpo nuvoloso più organizzato è quello previsto tra venerdì e sabato; in questa sede, il passaggio di una attiva perturbazione porterà precipitazioni dapprima al nord, poi anche al centro ed al sud. Oltre alla pioggia che cadrà abbondante al nord e sui versanti tirrenici, è atteso un notevole rinforzo della ventilazione sud-occidentale, associata ad un aumento del moto ondoso e l'arrivo di una probabile mareggiata sui bacini occidentali. Ecco la previsione del modello americano riferita al pomeriggio di venerdì:

Lo sviluppo degli eventi relativo alle festività natalizie propriamente dette (Vigilia, Natale, Santo Stefano), il Mediterraneo tornerà ad essere interessato da una nuova onda di alta pressione dalle caratteristiche mobili . L'onda anticiclonica sarà accompagnata da temperature ancora molto miti. Alle latitudini più elevate troveremo ancora le correnti occidentali associate a spiccata variabilità. Come spesso succede, le festività natalizie trascorreranno sotto l'influenza di una circolazione anticiclonica foriera di tempo tranquillo ed in assenza di grossi contributi freddi. L'instabilità potrebbe a quel punto attardarsi soltanto sulle regioni del versante adriatico e jonico. Ecco la previsione del modello americano riferita proprio al giorno di Natale, nella quale possiamo osservare la presenza dell'alta pressione:

Lo sviluppo degli eventi relativo al lungo termine, rimane ancora incerto; le ipotesi più accreditate mettono in evidenza nuovi impulsi di aria instabile provenienti dai quadranti nord-occidentali, una condizione atmosferica che potrebbe accompagnarci fino alla fine del mese, in cui continueranno a rinnovarsi condizioni di instabilità. A cavallo tra il termine di dicembre e l'esordio di gennaio 2020, un rallentamento più deciso della corrente a getto, potrebbe aprire la strada ad una risalita anticiclonica più sostenuta sull'oceano Atlantico. Questa manovra potrebbe aprire la strada ad un raffreddamento più convincente della temperatura sull'Europa e forse anche sul nostro Paese. Ecco una possibile linea di tendenza riferita al primo di gennaio, un'evoluzione di chiaro stampo invernale: