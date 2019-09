Nuove perturbazioni in arrivo sul nostro stivale

Una circolazione di bassa pressione coinvolge il tempo dell'Europa, portando condizioni di instabilità accompagnate da nuvolosità e precipitazioni che si verificano in seno a sistemi frontali in rapida successione da ovest verso est. Una di queste perturbazioni ha raggiunto lo stivale italiano nella giornata di ieri, lunedì 23 settembre, un nuovo impulso perturbato è previsto anche per domani, mercoledì 25, con interessamento delle regioni centro-settentrionali. Questa circolazione di venti occidentali è prevista interessarci ancora per alcuni giorni, pur inserita in un contesto di maggiore stabilità soprattutto in occasione del fine settimana. Nella previsione del modello americano riferita a sabato prossimo, viene confermata questa linea di tendenza in cui troveremo un'ampia figura di bassa pressione interessare l'Europa centrale ed occidentale, mentre il nostro Paese si troverà nella zona di confine tra l'anticiclone e la depressione nord Europea, sperimentando nuvolosità di passaggio al nord, condizioni soleggiate al centro e al sud:

Con l'inizio della prossima settimana, è previsto un nuovo contrattacco di natura instabile, con lo sviluppo di una nuova saccatura alimentata da un vasto serbatoio d'aria fredda in arrivo dalla Penisola Scandinava. Questa circolazione di bassa pressione ancora dal comportamento e dall'evoluzione incerta, potrebbe essere l'origine di un passaggio di instabilità dalle caratteristiche più autunnali che potrebbe verificarsi proprio a cavallo tra il termine di settembre l'esordio di ottobre, il secondo mese della autunno meteorologico. Qualora l'affondo dovesse risultare di di tipo occidentale, i fenomeni più forti potrebbero riguardare i versanti tirrenici, mentre in caso di affondo orientale, l'instabilità potrebbe colpire più facilmente le regioni adriatiche. Nel frattempo, ecco la previsione del modello americano riferita a martedì primo ottobre:

Sul fronte delle temperature i valori resteranno ancora tendenzialmente superiori alle medie del periodo, con valori ancora piuttosto caldi sulle regioni del Mezzogiorno, le quali risentiranno facilmente delle risalite d'aria calda subtropicali in arrivo dal continente nordafricano. Al nord in linea generale i valori risultano più freschi, soprattutto nelle località interne.