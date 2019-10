Nuove perturbazioni in arrivo sul nostro stivale, vediamo quando

Nel prossimo futuro, torneremo a fare i conti con una circolazione atmosferica piuttosto movimentata, troveremo un ribasso del fronte polare che favorirà l'ingresso di nuove perturbazioni sul Mediterraneo. Questo ribasso del fronte polare viaggerà di pari passo con un raffreddamento della temperatura previsto sui settori nord-est europei e sulla Penisola Scandinava, un evento del tutto normale in un periodo come questo, dove il Vortice Polare si raffredda sempre di più e consente dei maggiori apporti d'aria fredda anche nella fascia delle medie latitudini. Il modello americano ipotizza due distinti passaggi perturbati nel prossimo futuro, il primo ci guarderà più da vicino tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre, con effetti soprattutto al centro ed al sud, sarà seguito da una riduzione della temperatura. Ecco la previsione del modello americano riferita proprio a giovedì 31:

Il secondo passaggio perturbato, potrebbe avere un'origine più dichiaratamente oceanica e porterebbe con sé un nuovo carico di pioggia per le regioni del centro e del nord, soprattutto lungo i versanti tirrenici. Questa previsione necessita ancora di ulteriori conferme ma sembra reggere lo scorrere del tempo. In questo caso sarebbero le correnti meridionali le protagoniste della scena, e con esse un andamento termico ancora piuttosto mite ma non più così caldo come abbiamo sperimentato nelle ultime settimane. Ecco la previsione del modello americano riferita al 3 novembre: