Nuove perturbazioni in arrivo nella terza decade di settembre, in marcia verso l'autunno

Nel prossimo futuro, il tempo atmosferico europeo acquisterà caratteristiche di maggiore variabilità; la circolazione atmosferica prevista in ambito europeo, vedrà un ribasso del fronte polare accompagnato dal passaggio di alcune perturbazioni in arrivo dai quadranti occidentali. Queste perturbazioni saranno in grado di portare dei nuovi cambiamenti del tempo con nuove precipitazioni pronte a manifestarsi nel corso della prossima settimana. In particolare uno di questi passaggi previsto tra mercoledì e giovedì, potrebbe portare anche una ventilazione abbastanza sostenuta, regalando un tipo di tempo squisitamente autunnale. Ecco la previsione del modello europeo riferita a mercoledì 25 settembre, nella quale possiamo osservare il passaggio di questa perturbazione inserita in una circolazione piena di venti occidentali:

Volgendo il nostro sguardo a medio lungo termine, continuerà la fervente attività depressionaria prevista sull'oceano Atlantico. A corredo di questa situazione, il modello europeo ipotizza lo sviluppo di una seconda depressione a carattere freddo alle elevate latitudini sopra la Penisola Scandinava, questa circolazione frutto del rinforzo del Vortice Polare, potrebbe fornire ulteriori apporti di aria fredda alla circolazione depressionaria presente nello stesso tempo sul Regno Unito. In questo modo potrebbe svilupparsi un'ampia ondulazione della corrente a getto, con l'esordio di un nuovo scambio meridiano. Un'ampia circolazione di depressionaria potrebbe a quel punto coinvolgere l'Europa sul finire di settembre. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica 29: