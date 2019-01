Nuove importanti occasioni di NEVE a bassa quota: vediamo DOVE

Trascorrono i giorni ma il tempo atmosferico italiano stenta a riprendersi; una forte circolazione di bassa pressione, responsabile di intenso maltempo su gran parte dell'Italia, si allontana verso il Mediterraneo orientale, lasciando spazio ad un debole promontorio di alta pressione che in queste ore porta un rialzo piuttosto significativo delle temperature in quota sulle regioni occidentali dello stivale. Avrà vita breve; dall'oceano Atlantico giunge di gran carriera un impulso perturbato che viaggia in seno alla corrente a getto col suo carico di aria polare-marittima. Raggiungerà il nostro Paese entro la seconda metà di domenica, portando nuove precipitazioni sulle regioni di nord-est, il centro ed il sud, accompagnate da un nuovo ribasso nel limite delle nevicate.



Trattasi quest'ultima di una perturbazione piuttosto veloce ma che avrà il merito di riportare nuovamente le temperature su valori moderati di freddo soprattutto al centro ed al nord, preparando il terreno allo sviluppo della perturbazione successiva, attesa tra martedì 29 e mercoledì 30 gennaio. Questa seconda, veloce perturbazione dovrebbe (ma il condizionale è ancora d'obbligo) seguire un percorso più occidentale, in tal modo favorendo un'evoluzione di tipo instabile proprio mercoledì 30 genanio sulle regioni del nord, laddove la neve potrebbe cadere nuovamente a quote pianeggianti.



Una seconda grande perturbazione, quella 'conclusiva' di questo ciclo di tempo perturbato, è prevista sul nostro territorio venerdì primo febbraio. Il richiamo di venti meridionali ad essa associati, porteranno un rialzo diffuso delle temperature al centro ed al sud ma ancora una volta sulle regioni del nord, il sovrascorrimento di quest'aria più mite ed umida al di sopra di uno strato d'aria più fredda, potrebbe creare i presupposti ideali all'arrivo di una terza nevicata a quote pianeggianti su ovest Emilia, Lombardia e Piemonte agli esordi di febbraio.



Entrambe le previsioni su queste due perturbazioni possono ancora essere soggette di modifiche anche importanti sia sul piano termico che nella distribuzione delle precipitazioni. Potremo scendere maggiormente nel dettaglio entro domenica sera.



