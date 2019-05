Nuova pioggia in arrivo al nord nel weekend, incerta l'evoluzione successiva

Una attiva circolazione di bassa pressione rinnova sul nostro Paese condizioni di tempo instabile con temperature inferiori alle medie del periodo. Nelle ultime 24 ore, un nuovo contributo di aria fredda in arrivo dalle latitudini settentrionali europee, ha dato luogo ad una nuova parentesi di tempo instabile soprattutto al centro ed al sud. Le nuove precipitazioni sono state accompagnate da un abbassamento della temperatura con la quota delle nevicate scesa nuovamente sotto i 1000 metri su Marche ed Emilia Romagna. Visto il periodo stagionale estremamente avanzato, questo sarà probabilmente l'ultimo episodio tardivo di freddo in grado di portare la neve a quote così basse. Ecco le anomalie di temperatura calcolate dal modello europeo per la mattinata di domani, giovedì 16:

Con l'arrivo del fine settimana, i modelli confermano anche questa sera la migrazione del perno depressionario verso i settori centro occidentali del Mediterraneo. In conseguenza di questo, la circolazione dei venti sull'Italia torna ad essere di tipo meridionale. Sulle regioni del centro e del sud questo significherà un rialzo delle temperature , al nord l'arrivo nuovamente della pioggia a ridosso del fine settimana. La previsione del modello europeo riferita a sabato 18, mette in luce la posizione del vortice in quota a ridosso del settentrione italiano:

A tal proposito, la giornata più instabile sembra essere proprio quella di domenica, gli accumuli maggiori di pioggia saranno sulle regioni di nord ovest, la Toscana e la fascia prealpina. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per domenica 19 maggio:

Volgendo lo sguardo all'evoluzione successiva, lo scenario messo in luce dai modelli appare ancora troppo discordante. L'evoluzione serale del modello europeo, ipotizza lo sviluppo di un nuovo anticiclone sull'Europa occidentale. Questo anticiclone avrebbe maggiori chances di durata nel futuro, sarebbe accompagnato da un rialzo delle temperature su tutto il Paese. A proposito, ecco la previsione del modello europeo riferita a venerdì 24:

Non tutte le soluzioni previsionali sono d'accordo su questa evoluzione: per esempio l'ipotesi del modello americano sulla terza decade di maggio, lascia aperte maggiori possibilità di un proseguimento del trend instabile.

Approfondimenti sulla rubrica fantameteo: link: http://www.meteolive.it/news/Fantameteo-15gg/45/meteo-a-15-giorni-maggio-burrascoso-sino-alla-fine-/79144/