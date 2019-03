Nuova perturbazione in arrivo tra mercoledi 6 e giovedi 7 marzo

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per la notte tra mercoledi 6 e giovedi 7 marzo.

In bella mostra la perturbazione in procinto di interessare le regioni settentrionali e parte del centro con piogge e nevicate sui settori alpini.

L'approccio frontale è ancora in fase di studio, tuttavia sembra probabile un passaggio piovoso maggiormente incisivo e penetrante rispetto a quello atteso per lunedi 4 marzo.

Diamo una veloce occhiata agli accumuli previsti, anche se vi saranno sicuramente alcuni ritocchi prima della scadenza previsionale.

La seconda mappa mostra le piogge attese in Italia nella serata di mercoledi 6 marzo, attorno alle ore 19

Come si può notare, le regioni di nord-ovest saranno quasi tutte sotto piogge più o meno intense, unitamente a nevicate sui rispettivi rilievi in media sopra i 1500 metri.

Ancora in attesa il resto delle regioni settentrionali e la Toscana che verranno interessate probabilmente nella seconda parte di giovedi 7 marzo.

La parte più intensa della perturbazione è prevista entrare al settentrione a partire dalle ore centrali di giovedi 7 marzo (terza mappa).

La cartina mostra la possibilità di avere rovesci anche di un certo peso tra l'alto Piemonte e l'alta Lombardia, in trasferimento verso levante. Rovesci anche in Liguria, in successivo trasferimento verso la Toscana.

Nevicate piuttosto abbondanti sono attese sulle Alpi al di sopra dei 1300-1500 metri, solo localmente a quote inferiori.

