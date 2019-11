Nuova perturbazione in arrivo nel weekend, poi...

Lo sviluppo degli eventi relativo ai primi giorni di dicembre, sarà caratterizzato da un probabile rinforzo delle correnti occidentali alle alte latitudini, una sorta di corrente zonale "alta". A questo punto, la depressione Mediterranea non potrebbe più essere alimentata da nuovi apporti d'aria fredda, tenderebbe quindi a sprofondare verso sud. L'isolamento della circolazione di bassa pressione sui settori di basso Mediterraneo porterebbe un fisiologico miglioramento del tempo anche sul nostro Paese ad iniziare dalle regioni settentrionali, l'anticiclone sull'oceano Atlantico, tenterà di espandersi verso il nostro continente, portando come conseguenza, una fase di tempo stabile che potrebbe interessarci nella prima decade di dicembre. Nel frattempo ecco la previsione sulle temperature alla quota di circa 1500 metri ipotizzate dal modello europeo per lunedì due dicembre, nelle quali possiamo osservare il raffreddamento previsto sull'Europa nord orientale:

Si tratta di una situazione atmosferica che trova risposta in un ricompattamento del Vortice Polare che negli ultimi anni si è verificato molto spesso proprio nel mese di dicembre. La prima decade dicembrina, potrebbe trascorrere sotto l'influenza di una circolazione piuttosto veloce delle correnti occidentali, una scenario che potrebbe lasciare aperte sostanzialmente due possibilità:



- la prima di queste, più probabile, la distensione della spalla orientale dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa e sul nostro Paese, le correnti sarebbero tipo nord-occidentale, associate a condizioni tendenzialmente secche sulle regioni tirreniche e nord-occidentali, qualche precipitazione in più sulle regioni adriatiche e meridionali.