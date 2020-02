Nuova PERCUSSIONE MITE tra il week-end e l'inizio della settimana prossima

Febbraio doveva essere il mese deputato ad un parziale riscatto della stagione invernale sull'Italia, invece la situazione (da questo punto di vista) sembra peggiorare ulteriormente.

E' impressionante il quantitativo di aria calda che viene veicolato verso il Mediterraneo attraverso un pattern tra i più infausti (in chiave invernale) che la natura possa partorire.

La mitezza è padrona assoluta del Mare Nostrum e di tanto in tanto fa emergere punte che si avvicinano quasi alla stagione estiva; una di queste (l'ennesima) si farà sentire sull'Italia tra il week-end e l'inizio della settimana prossima, facendo probabilmente terminare una delle più squallide stagioni invernali della storia.

La prima mappa mostra le temperature A 1500 METRI attese in Italia nelle ore centrali di lunedi 17 febbraio:

Si tratta di valori termici altissimi, paragonabili tranquillamente ad una normale giornata di giugno.

Spiccano i 16° a nord della Corsica e i 14-15° che avremo nei pressi della Sardegna. Temperature alla medesima quota superiori a 10° saranno altresi presenti al sud e lungo il versante adriatico, nonchè sul nord-ovest.

La seconda mappa mostra invece i corrispondenti valori termici a livello del suolo previsti sempre nelle ore centrali di lunedi 17 febbraio:

Come anticipato, molte aree della nostra Penisola valicheranno i 20°; addirittura in Abruzzo si potrebbero avere punte di 23-24°...come in una normale giornata pre-estiva.

20° si faranno vedere anche sulla Sardegna, su diverse aree della pianura padana, sulla Sicilia e al meridione.