Nuova parentesi di inverno sotto l'Epifania?

La fase di freddo che ci ha interessati in questo fine settimana, sta per volgere al termine; l'anticiclone tende unfatti a rinforzare nuovamente sull'Europa, espandendosi dalla Francia e dalla Penisola Iberica verso i settori europei centrali ed il bacino centrale del Mediterraneo, confinando la discesa di aria fredda verso il Mediterraneo orientale. Di conseguenza nei prossimi giorni il nostro Paese sperimenterà un nuovo rialzo delle temperature che si farà sentire dapprima al nord e poi gradualmente anche al centro ed al sud.

Si tratta di una situazione atmosferica figlia di un Vortice Polare molto compatto che porterà anche nel futuro, una prevalenza di scenari anticiclonici e di stabilità sull'ovest Europa. La previsione del modello americano riferita a mercoledì primo gennaio 2020, mette in luce per il giorno di Capodanno, l'espansione dell'alta pressione verso l'Europa ed il Mediterraneo centrale. Avrebbe termine la modesta ondata di freddo che sta interessando in queste ore soprattutto il centro ed il sud, sostituita da una manciata di giornate dalle temperature più miti, soprattutto sulle regioni più occidentali:

Una nuova pulsazione dell'alta pressione verso le latitudini settentrionali, è prevista dal modello americano attorno alla festività dell'Epifania. Questa modesta elevazione dell'alta pressione non sarà sufficiente a strutturare un vero e proprio blocco alla circolazione dei venti occidentali ma riuscirà comunque a consentire la discesa di una massa d'aria fredda dal comportamento molto simile a quello attuale.