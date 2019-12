Nuova ondata di FREDDO sotto l'Epifania: l'accendiamo?

Sotto le festività di Capodanno, un nuovo rinforzo dell'alta pressione sull'Europa, pone la parola fine all'ondata di aria fredda ed instabile che ha colpito soprattutto le regioni meridionali. L'esordio di gennaio 2020, porterà quindi una fase di tempo relativamente più stabile, con un rialzo delle temperature che sarà più sensibile sui versanti tirrenici e sulle regioni di nord-ovest nei primissimi giorni del mese ma potrebbe trattarsi di una parentesi temporanea; attorno alla festività dell'Epifania il modello americano sembra ipotizzare lo sviluppo di una pulsazione anticiclonica rivolta verso le latitudini settentrionali europee, una manovra che potrebbe dare il via ad una nuova discesa di aria fredda che potrebbe aggiungere nuovamente il Mediterraneo.

Domenica 5 gennaio l'aria fredda potrebbe raggiungere di gran carriera l'arco alpino, indugiando qualche ora in più al di là dei confini, per poi superare tumultuosamente il baluardo montuoso delle Alpi nella notte tra domenica e lunedì. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 5 gennaio, in cui possiamo osservare la nuova discesa d'aria fredda addossarsi alle Alpi:

Se queste previsioni verranno confermate, ci aspettiamo una rapida diminuzione delle temperature associata allo sviluppo di una perturbazione sul Mediterraneo.

Anche in questo frangente il maltempo colpirebbe maggiormente le regioni del centro e del sud, sebbene qualche riflesso potrebbe manifestarsi anche al nord. Nevicate a quote molto basse potrebbero verificarsi sul medio versante Adriatico. Una parte dell'aria fredda raggiungerebbe l'Italia attraverso la porta della Bora, mentre un'altra parte sarebbe costretta ad aggirare l'arco alpino per poi riversarsi sul Mediterraneo attraverso il Golfo del Leone. Ecco la previsione del modello americano riferita alla mattina di lunedì 6, con la presenza di una ciclogenesi sul Mediterraneo centrale:

Nel complesso, questa nuova fase di raffreddamento invernale potrebbe avere un'intensità maggiore rispetto all'episodio di questi ultimi giorni. Questa volta il raffreddamento si farebbe sentire in modo più sensibile al centro ed al nord.