Nuova OFFENSIVA dell'INVERNO durante la seconda decade di febbraio?

L'inverno ha ancora voglia di mostrare il suo volto più autentico. Lo fanno intuire le carte, lo dimostra il notevole ridimensionamento della figura di alta pressione che fino a ieri campeggiava in bella mostra su molte emissioni per la seconda metà del mese.



L'intensa corrente occidentale che in questi giorni impera sul Continente finirà per frenare improvvisamente a cavallo tra domenica 10 e lunedì 11 febbraio , quando una saccatura affonderà nel Mediterraneo e darà il via ad una nuova fase del tempo.



Stamane è il modello della marina militare americana (NAVGEM) quello che appare tra i più determinati a segnalare la presenza di una massa d'aria gelida sul nord-est del Continente da martedì 12, in movimento verso sud e pronta a colpire parzialmente anche l'Italia entro le 24-48 ore successive.



Fintanto che le correnti risulteranno in prevalenza nord-orientali farà freddo ma nemmeno poi troppo, ma se come ipotizzano anche altri modelli interverrà una rotazione delle correnti da est, cioè antizonale, allora l'inverno scriverà davvero una nuova importante pagina stagionale.



L'attendibilità di una simile evoluzione, dopo aver toccato il minimo sindacale nella giornata di ieri, scendendo sotto il 30%, è risalita sino al 40%, un valore importante considerata la distanza temporale.



L'antizonalità, sempre che si realizzi questo disegno barico, potrebbe risultare effimera, ma interagire con le correnti perturbate atlantiche alle latitudini mediterranee e dar luogo a condizioni favorevoli a nevicate anche a quote di pianura.



Naturalmente questo progetto dovrà essere accompagnato dalla volontà dell'alta pressione di allungarsi verso la Scandinavia . Seguite tutti gli aggiornamenti!



