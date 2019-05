Nuova fase di tempo PERTURBATO a partire da sabato sera

La tregua al maltempo che si è verificata in questi ultimi due giorni in Italia ha ormai le ore contate; dall'oceano Atlantico una circolazione di bassa pressione si avvicina a grandi passi verso il bacino centrale del Mediterraneo, nelle prossime ore provocherà un nuovo cambiamento del tempo a partire dalle regioni settentrionali, laddove tra il pomeriggio e la serata di domani, sabato 11 maggio, è previsto lo sviluppo di nuovi temporali che anticiperanno un calo delle temperature. Ecco la previsione sulla probabilità di pioggia calcolata dal modello americano per domani sera:



Tra domenica e lunedì l'aria fredda macinerà chilometri nel cuore del Mediterraneo, raggiungendo le regioni del centro e del sud, dando vita ad una depressione che porterà prolungate condizioni di tempo instabile/perturbato soprattutto lungo i versanti orientali, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Questa circolazione farà molta fatica ad essere riassorbita dall'atmosfera ed è probabile che le condizioni di instabilità possano influenzare il nostro Paese almeno sino a giovedì 16 maggio. A tal proposito, ecco il quadro generale della pioggia ipotizzato dal modello europeo per martedì 14: