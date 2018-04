Nuova fase DEPRESSIONARIA sull'Italia da lunedÃ¬ 9 aprile: i dettagli!

Dalla serata di domenica 8 aprile un ponte anticiclonico tra Azzorre e Scandinavia favorirà l'isolamento di una depressione sull'Europa occidentale, che finirà per coinvolgere anche l'area mediterranea e dunque il nostro Paese.



Il modello americano, pur edulcorando un po' "la pillola" rispetto alle emissioni di ieri, conferma l'evoluzione instabile per gran parte della prossima settimana sul nostro Paese.



Il tempo tornerà infatti a peggiorare dalla serata di domenica 8 aprile, quando un primo corpo nuvoloso legato alla saccatura in sfondamento da ovest, coinvolgerà dapprima la Sardegna, poi dalle prime ore di lunedì 9 aprile gran parte delle regioni tirreniche e l'estremo nord-ovest, prima di estendersi a tutto il resto del nord e del centro, coinvolgendo anche la Campania.



Sarà solo il primo di una serie di passaggi instabili, con un picco di piovosità atteso tra mercoledì e giovedì, con particolare coinvolgimento delle nostre regioni settentrionali e centrali. Attendibilità media: 60%



Rispetto a precedenti aggiornamenti si nota una maggiore stasi delle figure bariche e un'evoluzione più lenta delle stesse: in pratica la depressione ad ovest del Continente si muoverà solo lentamente verso levante, a causa di un inserimento della corrente a getto molto difficoltoso e frenato sia dall'avanzamento stagionale che dalla particolare configurazione barica prevista sull'Europa, con quell'anticiclone scandinavo a fare da "tappo".



Inoltre non siamo in inverno, quando queste depressioni avrebbero potuto facilmente catturare aria fredda dal nord-est del Continente . Ora l'emisfero nord si va riscaldando e questi contatti si realizzano con molta più difficoltà.



In ogni caso la stabilità sembra lontana e anche la potenziale tregua prevista tra venerdì 13 e sabato 14 potrebbe essere di breve durata.

Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!



IN SINTESI (secondo il team di MeteoLive)

da lunedì 9 aprile a giovedì 12 aprile tempo instabile sull'Italia con piogge e rovesci più frequenti al nord, al centro e sulla Sardegna. Temperature in calo di qualche grado, prossime comunque alla media stagionale, clima più mite al sud.



da venerdì 13 a domenica 15 aprile possibile intervallo nuovamente più soleggiato, un po' come sta per avvenire questa settimana.