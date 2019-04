Nuova DEPRESSIONE tra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile?

Il modello americano e diversi altri stamane sono orientati a confermare un nuovo passaggio perturbato sull'Italia intorno alla metà della prossima settimana, a conferma di un anticiclone che non dovrebbe più riuscire a breve ad impossessarsi dell'area mediterranea.



Questo potrebbe naturalmente comportare grandi benefici per il territorio, visto che seguiterebbe a proporre passaggi piovosi utilissimi all'agricoltura, dopo il lungo periodo siccitoso.



Ecco un confronto tra le varie emissioni relativo alla giornata di mercoledì 10 aprile: si nota chiaramente come venga confermata per il quarto giorno consecutivo la possibilità che l'Italia diventi sede di una nuova depressione:



La conferma arriva anche dalla media degli scenari del modello americano, che evidenzia come l'anticiclone occupi posizioni defilate ed anomale, consentendo la penetrazione di vortici depressionari:



A confermare la buona attendibilità della previsione ci pensa anche il differenziale, lo spread, che non mette in evidenza scarti barici significativi tra l'emissione ufficiale e quella delle corse perturbatrici del modello americano, la colorazione viola indica alta attendibilità ed è la risposta che il previsore cerca per avallare una sua supposizione.





IN SINTESI

tra mercoledì 10 e giovedì 11 aprile nuovo possibile passaggio depressionario sull'Italia con precipitazioni (attendibilità 55%).