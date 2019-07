Nuova controffensiva instabile tra domenica e lunedì, poi tornerà il bel tempo, ecco dove

Un nuovo impulso perturbato si è portato in queste ore lungo i versanti del medio e basso Adriatico, laddove troviamo diversi temporali in azione. Al momento i focolai temporaleschi più intensi occupano l'estrema parte orientale del Friuli, la Puglia e la Basilicata.

Sulle regioni di nord-ovest e lungo i versanti tirrenici le condizioni risultano più soleggiate con qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni. Entro la prossima notte è attesa una ulteriore flessione della colonnina di mercurio sui versanti orientali. Questa situazione di variabilità estiva trova risposta in una circolazione di venti nord-occidentali che fanno capo ad una vasta depressione collocata sul nord-est Europa.

Questa stessa circolazione svolgerà un ruolo chiave nel plasmare il tempo atmosferico nelle giornate di domenica e lunedì, quando un secondo è più intenso impulso di instabilità si tufferà dalla Valle del Rodano, dando luogo ad una nuova crisi temporalesca sulle regioni di nord-ovest e sui versanti del medio ed alto Tirreno. Ecco la previsione del modello americano riferita alla mattinata di lunedì 15 luglio:

Questo impulso di instabilità è previsto scivolare molto rapidamente verso i settori di medio e basso Tirreno già nel corso di lunedì.

I temporali più intensi potranno interessare Piemonte, Lombardia e Liguria tra le ore serali di domenica e le primissime ore della notte , per poi trasferirsi rapidamente verso Toscana e Lazio tra la seconda parte della notte e la prima parte della mattinata di lunedì. Lunedì pomeriggio i fenomeni abbandoneranno le località di mare per trasferirsi nell'entroterra, sui rilievi del centro e del sud. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per la mattinata di lunedì: