Nuova conferma dell'arrivo di una forte ondata di CALDO sull'Europa

Una forte ondata di caldo è prossima ad interessare l'Europa, portando con sé un netto rialzo delle temperature che sarà in grado di coinvolgere vaste aree del nostro continente. Senza dubbio a farne le spese saranno soprattutto le regioni italiane settentrionali, la Francia, la Germania ed i Paesi Bassi. Su tutte queste regioni l'onda calda porterà con sé valori di assoluta rilevanza, con un picco di calore atteso tra giovedì e venerdì prossimo.Negli ultimi aggiornamenti i modelli sembrano addirittura enfatizzare l'apice dell'onda calda, viene prevista Infatti un isoterma addirittura di +25 gradi alla quota di 850hpa (circa 1500 metri).

Ecco la previsione del modello americano sulle temperature alla quota di circa 1500 metri. La previsione si riferisce alle ore centrali di sabato e mostra valori da capogiro al piano isobarico di 850hpa, con picchi sino a +27°C. Andasse davvero a questo modo, potremo parlare a tutti gli effetti di record:

La previsione ensemble del modello europeo sembra confermare la persistenza dell'onda calda anche nel periodo successivo, riferendoci nello specifico al tempo previsto nel prossimo weekend e poi nei giorni di luglio. In buona sostanza i nuovi aggiornamenti allungano il periodo di "convalescenza" sull'Europa, come era logico aspettarsi, una simile controffensiva di natura calda impiegherà parecchio tempo prima di essere dissipata. Senza dubbio il periodo stagionale in atto, prolunga questa convalescenza, agevolando la persistenza del caldo sull'Europa.

La cupola anticiclonica africana viene CONFERMATA dal modello europeo anche nelle sue medie ensemble riferite alla fine del mese (domenica 30):