Nubifragio su San Nicandro Garganico (Foggia): ragazzo soccorre uomo rimasto bloccato con la sua auto

Le condizioni meteo sono complessivamente migliorate sulla penisola italiana dopo la forte fase di maltempo degli ultimi giorni, tuttavia anche oggi continua ad esserci dell'instabilità al Sud Italia e in particolar modo sulla Puglia.

Instabilità che seppur a livello locale, da vita a fenomeni ancora intensi. Un nubifragio si è abbattuto in mattinata sul Gargano, colpendo soprattutto la località di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia.



La pioggia caduta (oltre 50 millimetri di pioggia in poco tempo), provocata da un intenso temporale, ha creato disagi nel paese. Diverse strade si sono trasformate in fiumi in piena, come si può notare in questo video, che riprende un'automobilista rimasto bloccato con la sua auto a causa dell'acqua alta, prontamente soccorso da un ragazzo.