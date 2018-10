Nubifragio su Roma: strade allagate, tantissima grandine sulla capitale, chiuse alcune metro - ultime notizie

Temporale fortissimo sulla Capitale. Roma allagata dal nubifragio, tanta anche la grandine.

Davvero impressionante la furia con cui la perturbazione appena giunta dai Balcani ha colpito Roma : l'aria fredda, dopo aver sorvolato l'Appennino, ha dato origine ad un temporale stazionario proprio nella zona di Roma, approfittando probabilmente della netta isola di calore cittadina. Il forte temporale ha colpito in maniera particolare i settori settentrionali e orientali della capitale, scatenando non solo nubifragi persistenti ma anche una grandinata di proporzioni storiche.

Video di Arianna Sasso da Roma:

se leggi questo messaggio allora il tuo browser non supporta il video in formato mp4/html5

Vi abbiamo mostrato in un articolo la spaventosa grandinata avvenuta su Roma il 21 ottobre 2018, tra le 19.00 e le 21.00: una grandinata che è stata in grado di imbiancare numerosi quartieri di Roma e in grado anche di accumulare in alcuni punti oltre 30-40 cm di ghiaccio, specie in corrispondenza di piccoli avvallamenti stradali.



Oltre alla grandine anche tantissima la pioggia caduta su Roma : allagate numerose strade specie Via Prenestina e Via Tiburtina dove diverse auto sono rimaste bloccate nell'acqua.



Chiuse quattro stazioni della metro sulla linea A e una sulla B, a causa delle piogge estreme che hanno trasformato le scale delle stazioni in vere e proprie cascate con annessi allagamenti sottoterra.

Tram interrotti a largo Preneste. La stazione Euclide chiusa sulla Roma Viterbo. A Lucio Sestio stazione allagata. Stessa sorte per Colli Albani, Cinecittà, Numidio Quadrato che risultano chiuse in direzione Battistini. Allagamenti anche a Porta Furba che però non ha chiuso. Allagata la stazione Pietralata sulla linea B. Chiusure anche sulla Roma Viterbo, in particolare la stazione Euclide.