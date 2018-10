Nubifragio su Crotone: numerosi allagamenti, disagi al traffico [FOTO]

Torna il maltempo in Calabria, forti piogge nel crotonese. Disagi e allagamenti in città.

Calabria osservata speciale quest'oggi per l'arrivo della forte perturbazione che ieri ha colpito Salento e Abruzzo e prima ancora il Lazio. Il vortice di bassa pressione si è spostato verso sud obbligando le correnti umide di scirocco alle alte quote ad "abbattersi" sulla Calabria ionica dove producono piogge estese e persistenti.







Piogge a carattere di nubifragio stanno interessando le aree tra cosentino e crotonese : dopo le piogge alluvionali registrate a Corigliano Calabro l'attenzione si sposta su Crotone dove senza sosta dalle prime ore di stamattina. Sulla città di Crotone sono caduti già oltre 50 mm di pioggia. Numerosi gli allagamenti presenti in città, anche in pieno centro cittadino, come evidenziato dalle foto giunte in redazione.







Come ampiamente previsto dai bollettini meteo diramati dalla Protezione Civile della Regione Calabria, sono in corso forti precipitazioni lungo il bordo ionico centro-settentrionale della Calabria - particolarmente intensi a Corigliano-Rossano, Crotone e Strongoli - che stanno provocando localmente straripamenti di alcuni corsi d'acqua con conseguente allagamento di alcune strade.



Si sconsiglia vivamente di uscire da casa se non per motivi strettamente necessari e, in ogni caso, prestare molta attenzione in prossimità dei corsi d'acqua. Evitare categoricamente di percorrere i sottopassi.

Il maltempo proseguirà sino alle prime ore della sera sulla Calabria centrale ionica, dopodichè la situazione tenderà gradualmente a migliorare. Domani splenderà il Sole su tutta la Calabria e gran parte del sud!