Nubifragio su Bari : allagato il sottopasso di Santa Fara, uomo salvato in extremis

Forti piogge su Bari in mattinata. Gravi disagi e allagamenti. Uomo salvato dal sottopasso di Santa Fara.

Come ampiamente previsto la provincia di Bari è stata quella maggiormente colpita da questa nuova ondata di maltempo di stampo decisamente autunnale e totalmente fuori dal contesto estivo. La perturbazione ha fatto crollare le temperature addirittura sotto i 15°C e le piogge, forti e persistenti, hanno causato notevoli disagi e allagamenti.

Bari ha toccato i 60 mm di pioggia poco dopo mezzogiorno a poco più di una settimana di distanza da un altro potente nubifragio che aveva scaricato oltre 100 mm di pioggia. Questo nuovo intenso temporale, iniziato in tarda notte e terminato in tarda mattinata, ha causato numerosi allagamenti soprattutto in corrispondenza dei sottopassi principali. Totalmente allagato quello di Santa Fara dove un'auto stava letteralmente affondando nell'acqua. Il conducente è stato salvato in extremis dai Vigili del Fuoco.



Allagata anche la Basilica di San Nicola e il sottopasso della Metro, alla zona industriale.

Il maltempo non è ancora terminato e nei prossimi giorni potrà cadere ancora molta pioggia su Bari e gran parte della Puglia. Questo mese di giugno rischia di diventare uno dei più piovosi di sempre per Bari!