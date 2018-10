Nubifragio nel palermitano: a Bagheria due donne soccorse dai vigili urbani in un sottopasso [VIDEO]

Come previsto forti temporali hanno interessato nelle ultime ore l'area settentrionale della Sicilia e in particolare il palermitano, con forti disagi a causa della tanta pioggia caduta in poco tempo.

Situazione delicata a Bagheria, dove la pioggia ha allagato strade e sottopassi. In via Savonarola si è distaccato il cornicione di un balcone che ha danneggiato un'auto parcheggiata sotto. Fortunatamente non risultano feriti. In via Lanza di Trabia sono saltati diversi tombini e mettendo un grosse difficoltà numerosi automobilisti che sono stati soccorsi dagli agenti della polizia locale.

Come possiamo vedere in questo filmato, due donne anziane sono rimaste bloccate in un sottopasso allagato e sono state soccorse in extremis dai vigili urbani. Nella zona sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia. Ora il tempo volge verso un deciso miglioramento.